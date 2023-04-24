Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира

Американская Tesla за год поднялась на две строчки в списке самых дорогих автомобильных брендов мира и впервые возглавила его, обогнав Mercedes-Benz и Toyota, свидетельствуют данные Brand Finance. Стоимость бренда Tesla сейчас оценивается в 66,2 млрд долларов, за год показатель вырос на 44%, а с допандемийных времен – в пять раз, пишет агентство «Интерфакс».

Японская Toyota опустилась на третье место, потеряв 18% стоимости (52,5 млрд долларов), Mercedes-Benz остался на второй строчке рейтинга (минус 3%, 58,8 млрд долларов). Рекордный скачок стоимости в секторе продемонстрировал китайский автомобильный бренд Sokon – на 123% за год, до 739 млн долларов.

Самым сильным автомобильным брендом аналитики Brand Finance назвали Ferrari NV, присвоив ей максимальный рейтинг «AAA+». При оценке силы бренда компания учитывает массу других показателей помимо стоимости, включая инвестиции в маркетинг, операционные результаты, а также отношения с заинтересованными лицами (от сотрудников, поставщиков и акционеров до государственных органов и общественных организаций). Стоимость бренда Ferrari за год сократилась на 8%, главным образом за счет снижения курса евро к доллару, до 7,4 млрд долларов. В евро показатель вырос на 3%.

Среди производителей автозапчастей самым дорогим брендом снова стал японский Denso, стоимость которого выросла за год на 6%, до 4,5 млрд долларов. В сегменте производителей шин лидером осталась французская Michelin (+2%, до 7,9 млрд долларов).

Фото: Tesla