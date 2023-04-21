КАМАЗ представил мусоровоз на базе «Компас 12»

КАМАЗ представил мусоровоз на базе шасси «Компас 12» с объемом кузова 9 куб.м. Спецтехника разработана и произведена официальным партнером КАМАЗа – ОАО «РИАТ». В числе ключевых особенностей этого спецавтомобиля – компактность и уменьшенные габариты, эти мусоровозы ориентированы для работы в узких городских дворах, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Стоит отметить прочность конструкции: кузов и загрузочный бункер выполнены из высокопрочных марок сталей. Компактность обуславливается полезным объемом кузова в 9 куб.м с коэффициентом уплотнения 6:1. Кроме того, спецнадстройка отличается универсальным захватом для загрузки евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м, отечественных металлических контейнеров объемом 0,8 куб. м, а также пластиковых контейнеров в 120/240/360/1100 литров. Дополнительным преимуществом мусоровоза является и более производительная система прессования.

И еще одно важное преимущество – удобство управления мусоровозной надстройкой. Пульт управления в кабине интегрирован в приборную панель. Управление процессом загрузки осуществляется за счет механических рычагов управления, а также дублируется внешним электрическим пультом управления, который полностью герметичен. Откидной задний борт существенно облегчает процесс погрузки мусора в бункер. Установлены фонари подсветки рабочих зон.

Модель «Компас 12» укомплектована рядным 4-цилиндровым дизельным двигателем Cummins ISF объемом 3,8 л мощностью 166 л.с. и с крутящим моментом 592 Нм экологического класса «Евро-5» с топливной системой Common Rail и использованием системы каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR), с применением жидкости AdBlue («мочевины»). Благодаря сочетанию с 6-ступенчатых механических коробок передач Fast Gear автомобили «Компас» демонстрируют хорошую топливную экономичность, а отсутствие сложных электронных систем повышает ремонтопригодность и снижает затраты на техническое обслуживание (межсервисный интервал составляет 20 тыс. км).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Тракс Восток Рус» (ранее «ДК Рус») планирует в мае 2023 года начать продажи новых коммерческих автомобилей «Компас 5/6» полной массой до 3,5 т и до 5,6 т. На них будут устанавливаться 4-цилиндровые дизельные двигатели КАМАЗ-580 объемом 2,2 л, мощностью 122 л.с. и с крутящим моментом 320 Нм, а также 5-ступенчатая механическая коробка передач. Как отмечается, модель «Компас 5» полной массой до 3,5 т позволит двигаться по дорогам общего пользования и заезжать на территорию, где для тяжелых грузовых автомобилей движение запрещено. Поскольку для управления новым «Компас 5» достаточно водительского удостоверения категории B, модель будет востребована не только среди компаний, но и частных предпринимателей.

Согласно стратегии развития продуктового портфолио в планах компании «Тракс Восток Рус» расширение палитры силовых установок и коробок передач для моделей «Компас 5/6», «Компас 9», «Компас 12», а также усовершенствование опций, связанных с дополнительным комфортом, безопасностью и улучшенной эргономикой.

Напомним, первые грузовые автомобили «Компас» сошли с производственного конвейера «Тракс Восток Рус» в июле 2022 года. На данный момент в Набережных Челнах на заводе «Тракс Восток Рус» налажено производство новых «Компас 9» полной массой 9500 кг, «Компас 12» полной массой 11990 кг с возможностью установки различных вариантов надстроек. В зависимости от того, какие транспортные задачи стоят перед клиентом, на шасси «Компас» могут быть установлены рефрижераторный, изотермический или промтоварный фургоны, бортовая платформа, КМУ, эвакуатор, мусоровоз, топливозаправщик, самосвальный кузов, мультилифт и пр.

Фото: КАМАЗ