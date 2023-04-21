Chery рассматривает возможность локализации производства в России

Компания Chery продолжает изучать возможности и предложения с производственных площадок с целью выбора наилучшего решения для проекта по локализации в России. Об этом сообщил президент Chery International Чжан Гуйбин, добавив, что рассматриваются разные пути сотрудничества: собственный завод Chery, завод на условиях партнерства.

По итогам первого квартала в России было реализовано 20388 автомобилей Chery, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ