Chery привезет в Россию новый седан Arrizo Star и другие новинки

Компания Chery планирует вывести на российский рынок новый флагманский седан Arrizo Star, премьера которого состоялась в рамках Шанхайского автосалона. Об этом сообщил президент Chery International Чжан Гуйбин, добавив, что этим летом в России также начнутся продажи бизнес-седана Arrizo 8 с мощным силовым агрегатом, который в перспективе также станет доступен с гибридной трансмиссией.

Кроме того, уже в мае у российских дилеров появится семиместный гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO e+. До конца года планируется представить в нашей стране кроссовер Tiggo 7 PRO с гибридной силовой установкой.

«Следующий шаг на российском рынке – на пути трансформации рыночной конъюнктуры – это представить электрокары. Мы видим, что инфраструктура в России к этому готова. Эксплуатация электроавтомобилей в зимний период демонстрирует хорошие результаты, увеличивается количество производителей зарядных станций, а также их количество и покрытие», – заявил г-н Гуйбин.

По его словам, на сегодняшний день автомобили Chery оснащаются различными коробками передач, такими как MT, CVT и DCT. Учитывая спрос и потребности клиентов, собственный отдел исследований и разработок Chery в настоящее время разрабатывает новую трансмиссию AT с использованием высоких технологий.

Президент Chery International также сообщил, что компания продолжает изучать возможности и предложения с производственных площадок с целью выбора наилучшего решения для проекта по локализации в России. При этом рассматриваются разные пути сотрудничества: собственный завод Chery, завод на условиях партнерства.

Фото: Chery