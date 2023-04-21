УАЗ представил уборочную машину «Геркулес»

Ульяновский автозавод представил новую уборочную машину «Геркулес 6530» для коммунальных служб на базе коммерческого УАЗ «Профи». Модель производится на заказ на мощностях калужской компании «Геркулес», которая является давним партнером УАЗа, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Новая вакуумная уборочная подметальная машина «Геркулес 6530» предназначена для жилищно-коммунальных хозяйств и городских служб благоустройства.

Функциональность уборочного оборудования «Геркулес 6530» обеспечивает дополнительный 58-сильный дизельный двигатель (2,54 л). Бункер для мусора объемом 1,5 куб.м, 250-литровый бак для чистой воды с возможностью увеличения до 400 л и всасывающее сопло с системой рециркуляции воздуха позволяют эффективно очищать пространство шириной 2-2,5 метра со скоростью 3-18 км/ч.

В списке опций фигурируют мойка высокого давления, дополнительный всасывающий рукав, а также камеры кругового обзора, призванные упростить и сделать более комфортным уборочный процесс. Кроме того, вспомогательное оборудование – пескоразбрасыватель, передний поворотный отвал и подметальная щетка – позволяет полноценно эксплуатировать автомобиль в зимний период.

В основе «Геркулес 6530» лежит полноприводное шасси УАЗ «Профи» с 2,7-литровым бензиновым двигателем ZMZ Pro мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры УАЗ начали прием заказов на новую модификацию коммерческого «Профи» – фургон для транспортировки хлебобулочных изделий. Стоимость модели составляет от 1 млн 815 тыс. рублей. В основе фургона лежит сварной стальной каркас профильной конструкции. Стенки выполнены из листов стали с применением элементов из древесины. Отсек оборудован системой естественной вентиляции. Четыре двери с углом открывания не менее 120 градусов оснащены надежными запорными устройствами врезного типа. Специальные направляющие позволяют размещать внутри до 112 лотков для перевозки хлебобулочных изделий. Гамма модификаций хлебного фургона включает полноприводную версию на базе УАЗ «Профи», а также вариант с задними приводом и двускатной ошиновкой колес на шасси «Полуторки».

По итогам первого квартала 2023 года в России был продан 731 коммерческий автомобиль УАЗ «Профи», что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате ульяновский грузовичок занял шестое место по объему реализации среди самых популярных моделей LCV на российском авторынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: УАЗ