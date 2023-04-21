«Соллерс» представил автомобиль скорой медицинской помощи Sollers Atlant

Компания «Соллерс» представила линейку специальных автомобилей скорой медицинской помощи на базе Sollers Atlant, которая включает классы A, B, C, а также реанимобиль для перевозки новорожденных (неонатальный).

Как сообщает пресс-служба «Соллерс», АСМП строятся на базе цельнометаллических фургонов с двумя вариантами колесной базы. В зависимости от типа скорой варьируется длина автомобиля: от короткой для класса А до самой длинной для класса С.

В зависимости от класса, автомобили комплектуются необходимым сертифицированным оборудованием ведущих производителей в соответствии с требованиями ГОСТ и Министерства здравоохранения РФ.

В базовую комплектацию Sollers Atlant входят кондиционер, подушки безопасности водителя и пассажира и антиблокировочная система тормозов (ABS). Регулировка положений сидения водителя в шести направлениях с подлокотником позволяет удобно расположиться за рулём водителю любой комплекции.

АСМП оснащен 2,7-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. при 3200 об/мин и крутящим моментом 355 Нм при 1800-2600 об/мин, который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

По итогам первого квартала 2022 года в России было реализовано 370 коммерческих автомобилей Sollers Atlant, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате новинка в ТОП-10 самых продаваемых моделей LCV на российском рынке. На сегодняшний день продажи коммерческих автомобилей Sollers осуществляются более чем в 60 дилерских центрах, расположенных в 46 городах России



* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Соллерс»