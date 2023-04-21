В России появился гибридный кроссовер Hyundai Kona за 3,26 млн рублей

На российском авторынке появился гибридный кроссовер Hyundai Kona, который официально в нашу страну не поставляется. Компания «Прагматика» привезла в Санкт-Петербург эту модель по параллельному импорту из Южной Кореи. Стоимость Hyundai Kona составляет от 3 млн 259 тыс. рублей, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе дилера.

Переднеприводные автомобили оснащены 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач, бензиновым мотором объемом 1.6 л и электрическим на 32 кВт. Общая мощность двигателей – 106 л.с. Расход топлива Hyundai Kona по городу составляет менее 5 л на 100 км.

В салоне модели доступны камера заднего вида, мультимедийная система с диагональю 10.25", поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, электрическая регулировка сидений, беспроводная зарядка, системы помощи водителю: предотвращение столкновений, удержание в полосе движения и контроль слепых зон, а также функции управления голосом (подогрев заднего стекла, рулевого колеса, климат-контроль и инфотейнмент). Передние кресла в кроссоверах оснащены функциями подогрева и вентиляции, задние кресла – подогревом.

Фото: ГК «Прагматика»