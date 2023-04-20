Стали известны победители премии «FinAuto – 2023» | АВТОСТАТ

Стали известны победители премии «FinAuto – 2023»

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Стали известны победители премии «FinAuto – 2023»

Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна)
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Итогом прошедшего сегодня в Москве форума автобизнеса «FinAuto – 2023» стало награждение победителей одноименной Премии. В результате этого стали известны лучшие автокредитные банки-партнеры, лучшие страховые компании, лучшая цифровая платформа по продажам автомобилей в кредит и лучшая мультибанковская онлайн-платформа финансирования автобизнеса.

Победители Премии «FinAuto – 2023» были определены по итогам опроса официальных дилеров из 35 городов РФ. География участников опроса довольно обширна – от Смоленска до Кемерова и от Санкт-Петербурга до Владикавказа. При этом они представляют свыше 20 дилерских холдингов.

Так, первенство в номинации «Лучший автокредитный банк-партнер» разделили Совкомбанк и Открытие Банк, получившие более 17% голосов. Второе место занял Драйв Клик (бывший Сетелем Банк, результат – 16,6%), а третье – Росбанк Авто (13,1%).

В номинации «Лучшая страховая компания» победил Ингосстрах (26,5%). Вторую строчку тут заняла Альфа Страхование (23,3%), а замкнула тройку ВСК (16%).

Лучшей цифровой платформой по продажам автомобилей в кредит стала еКредит, за которую проголосовали примерно две трети (64%) опрошенных.

Лучшей мультибанковской онлайн-платформой финансирования автомобильного бизнеса была выбрана CarCraft с результатом 45,2%.

finauto - 2023 партнеры

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыавтокредитованиеавтострахованиеконференцииfinauto

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