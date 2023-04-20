«FinAuto – 2023»: представители автобизнеса обсудили волнующие их вопросы

Круглый стол – одна из форм коммуникации, которая активно используется на форумах автобизнеса, проводимых аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Сегодняшнее мероприятие «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка» не стало исключением. В одном из блоков представители банков, IT-платформ и автодилеров обсудили проблемы, с которыми сталкивается бизнес в сегменте подержанных автомобилей.

Модератор Борис Беленький (CARCRAFT) привел данные с классифайдов, что авторитейлеры занимают 28% от общего количества уникальных объявлений, а на долю физических лиц приходится 72%. При этом в сегменте машин младше 2010 года выпуска авторитейлеры занимают уже 33%. Автоэксперты сошлись во мнении, что представителей рынка интересуют любые автомобили – вне зависимости от возраста. Они должны быть альтернативным вариантом новых автомобилей. Гаджи Курбанов (АВТОХАБ) уверен, что нет плохих автомобилей – есть плохая цена на них.

Борис Беленький также сравнил бизнес новых автомобилей с бизнесом машин с пробегом. Так, аренда и покупка б/у автомобилей значительно дешевле новых. А вот маржи у подержанных автомобилей нет, при этом у новых она составляет порядка 4%. Охват кредитования у новых автомобилей значительно выше, при этом выше и затраты на маркетинг.

Автоэксперты также обсудили вопрос регулирования рынка авторитейлеров. Как отметил Алексей Баринов (КЛЮЧАВТО), регулирование рынка на данном этапе опасно, важно скорректировать правила игры, которые снизят риски на рынке. В противном случае клиент «проголосует рублем».

В рамках сессии «Бизнес автомобилей с пробегом: финансы и процессы» автоэксперт РОАД Сергей Наумовский представил книгу «Таблетка F&I». В ней рассказано о том, как перестроить отношения с клиентом на честные, прозрачные и доходные. Книга состоит из трех разделов, каждый из которых предназначен для разных сотрудников дилерских центров – от генеральных директоров до линейных сотрудников.