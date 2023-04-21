Lexus представил обновленный спорткар LC

Как пишет газета « Коммерсант », автомобиль получил переработанную переднюю панель с 12,3-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы, которая перенесена ближе к водителю. Кроме того, расширен функционал мультимедиа за счет новых онлайн-сервисов, предусмотрено управление отдельными возможностями модели через фирменное мобильное приложение Lexus Link, улучшены материалы отделки, добавлено новое оборудование в оснащение.

Технически Lexus LC практически не изменился. Заявлено, что спорткар получил перенастроенную подвеску и рулевое управление, перекалиброванную 10-ступенчатую автоматическую коробку передач и улучшенный комплекс активной безопасности Lexus Safety System+.

Напомним, купе Lexus LC выпускается с 2017 года. Модель доступна как с 474-сильным бензиновым 5-литровым двигателем V8, так и с 359-сильной гибридной силовой установкой на базе 3,5-литрового V6.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Lexus обновила электрическую модификацию кроссовера UX, поменяв у модели интерьер и улучшив ездовые характеристики. На европейском рынке продажи рестайлингового Lexus UX 300e начнутся весной 2023 года. Визуально кроссовер не изменился, но в салоне поменялась передняя панель – мультимедийная система получила экран большей диагонали (8 или 12,3 дюйма в зависимости от версии), а для удобства пользования тачскрином его установили ближе к водителю. Мультимедиа имеет голосовое управление, обновление через интернет и поддержку онлайн-сервисов. Обновленный кроссовер получил более жесткий кузов, перенастроенные амортизаторы и электрический усилитель руля, а также расширена функциональность фирменной системы активной безопасности Lexus Safety System+. Ключевые обновления версии UX 300e коснулись оптимизации силовой установки. Установленный на передней оси 204-сильный электромотор остался прежним, но емкость батареи увеличена до 72,8 кВт-ч, что позволило на 40% повысить автономность – обновленный кроссовер может проезжать без подзарядки до 450 км.

Фото: Lexus