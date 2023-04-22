BMW представил самый мощный серийный кроссовер в мире

Компания BMW представила самый мощный серийный кроссовер в мире – гибридную модель XM Label Red. Производство новинки начнется в августе, и первой на конвейер встанет лимитированная версия в 500 экземпляров в цвете Frozen Carbon Black с красным декором кузова.

Как пишет газета «Коммерсант», модель BMW XM Label Red получила 748-сильную гибридную силовую установку M Hybrid, которая включает в себя 585-сильный 4,4-литровый бензиновый турбомотор V8 и интегрированный в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач 197-сильный электромотор. На электротяге кроссовер может проехать до 83 км с максимальной скоростью до 140 км/ч за счет батареи на 27,5 кВт-ч.