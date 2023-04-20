Кроссовер «Москвич 3» получил ограниченную серию «Комфорт»

Кроссовер «Москвич 3» в версии «Комфорт» отличается серебристыми рейлингами на крыше и полностью светодиодной оптикой спереди и сзади. При закрывании автомобиля боковые зеркала заднего вида складываются автоматически. По периметру кузова расположены 4 камеры системы кругового обзора, которые помогут водителю во время парковки. Также в набор электронных ассистентов входят система предупреждения о возможном лобовом столкновении, автоматическое управление дальним светом фар, система предупреждения о выезде с полосы движения и система мониторинга слепых зон.

Салон автомобиля отделан практичной и приятной на ощупь эко-кожей черного цвета с контрастной отстрочкой. Передние сиденья оснащены подогревом, а кресло водителя имеет электрические регулировки. Приборная панель представлена цифровым дисплеем диагональю 10,25” – такого же размера, как и экран мультимедийной системы. Все стеклоподъемники импульсные с электроприводом и защитой от защемления. Для безопасности пассажиров комплектация «Комфорт» дополнительно оснащена передними боковыми подушками и шторками безопасности.

В моторную гамму переднеприводного кроссовера «Москвич 3» вошли бензиновый 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л.с., а также 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 109 л.с. Оба агрегата предлагаются на выбор покупателей в сочетании либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с вариатором.

Напомним, в настоящее время стоимость кроссовера «Москвич 3» составляет от 1 млн 970 тыс. рублей за версию с механической коробкой передач и 2 млн 035 тыс. – за версию на «автомате». Электромобиль «Москвич 3е» можно приобрести за 3,5 млн рублей. Между тем, недавно автозавод «Москвич» представил новую модель – лифтбек С-класса «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года.

Что касается объемов производства, планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.



Фото: «Москвич»