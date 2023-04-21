В России приостановлен проект по сборке электромобилей FAW Bestune NAT

Компания «Альфа Тех» приостановила проект по производству электромобилей под маркой Alfarus в городе Энгельс Саратовской области в связи с возникшими сложностями с логистикой и финансированием. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, добавив, региональные власти по-прежнему находятся на связи с инвестором и готовы выполнить свои обязательства по поддержке проекта в случае его реализации.

Напомним, компания «Альфа Тех» в сотрудничестве с китайским автоконцерном FAW Group планировала начать производство электрических компактвэнов FAW Bestune NAT под маркой Alfarus в городе Энгельс Саратовской области в третьем квартале этого года. В 2023 году планировалось выпустить до 2 тыс. электромобилей специально для такси и каршеринга.

В декабре 2022 года правительство Саратовской области и компания «Альфа Тех» подписали соглашение об организации сборки электромобилей, производстве аккумуляторных батарей и зарядных станций на площадке в Энгельсе. Партнером проекта выступал китайский автопроизводитель FAW. Инвестор предполагал создать до 270 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в первую очередь проекта оценивался в 5 млрд рублей. В последующие годы производство планировалось поэтапно локализовать, чему должен был способствовать опыт региона, где уже есть предприятия по производству аккумуляторов.

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области