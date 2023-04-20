Как работать банку и дилеру в тесной связке?

В Москве продолжает свою работу форум автомобильного бизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка», который проводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Второй блок конференции был посвящен совместной работе банков и дилеров в сегменте новых автомобилей.

Первым спикером этого блока стала Алла Сапегина (Evolute), которая рассказала и о программах приобретения первой российской марки электромобилей. Бренд предусмотрел сразу три варианта лояльной покупки автомобиля для физических лиц. Это рассрочка, кредит с минимальным платежом и программа с минимальной ставкой по кредиту. Для компаний, в том числе таксопарков и каршеринговых фирм, предусмотрены программы лизинга. На сегодняшний день у бренда Evolute в партнерах значатся крупнейшие банки и лизинговые компании. Кроме кредитных программ, автомобиль Evolute i-PRO попадает и под программу государственной субсидии. По ней скидка на электромобиль составляет 625 тысяч рублей.

Алла Сапегина уверена, что стоимость владения автомобилем на электротяге гораздо дешевле, чем автомобилем с ДВС. Так, на электромобиль Evolute i-PRO на 100 тысяч км пробега потребуется чуть более 50 тысяч рублей – эти деньги уйдут на электричество для зарядки. При этом на бензин для подобного автомобиля с ДВС за тот же пробег понадобится около 510 тысяч рублей.

Вторым в блоке выступил Армен Хачатрян (Росбанк Авто). У Росбанк Авто есть ряд цифровых сервисов, которые помогают взаимодействовать банку и дилеру. В портфеле представлены, как и интеграции с известными платформами, так и собственные решения. Например, «Калькулятор NFA» позволяет уйти от привычного Excel, а «Росбанк Онлайн» позволит подписать документы с банком при помощи одной кнопки.

Росбанк Авто предоставляет и программу финансирования для дилеров. Она предназначена для всех официальных дилеров актуальных брендов и предоставляет низкую ставку с привязкой к розничным продажам.

Далее слово взяла Ольга Габеева (Открытие Банк). Она рассказала о ключевых критериях при взаимодействии с партнером. Банк предоставляет более 40 программ автокредитования. При этом важен индивидуальный подход к каждому клиенту и модели продаж. С каждым партнером банк совместно выстраивает принципы работы и сотрудничества – формат точек, организация выездных сделок и пр. Кроме того, банк организует полноценные программы обучения сотрудников дилерских центров, в том числе продавцов и кредитных специалистов.

У Открытие Банка почти 95% заявок с автоматическим рассмотрением. Время рассмотрения – 2,5 минуты. На оформление кредита в среднем уходит 28 минут, а время заполнения анкеты – 5,5 минуты.