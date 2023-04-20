Доля продаж кроссоверов и внедорожников в 1 квартале превысила 63%

Сегмент SUV по итогам 1 квартала 2023 года занял 63,6% от общего объема реализации новых легковых автомобилей в нашей стране. Такие данные озвучил исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в ходе своего доклада на форуме автобизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка».

Доля продаж кроссоверов и внедорожников в нашей стране непрерывно растет с 2016 года, а достигнутый показатель является рекордным. Если в 2021 – 2022 годах он превышал 50%, то теперь преодолел 60%-ный рубеж. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» объясняют стремительный рост доли SUV тем, что порядка 80% российского рынка сегодня приходится на китайские и российские бренды (по сути, LADA). И если «китайцы» ранее грамотно сделали ставку на кроссоверы, то у АВТОВАЗа в действующей линейке есть два внедорожника – Niva Legend и Niva Travel. Есть еще у отечественного производителя и LADA Granta, которая является бестселлером рынка. Отсюда и доля сегмента В, которая в 1 квартале составила почти 30%.

Из других итогов авторынка можно отметить увеличение доли продаж автомобилей в кузове «универсал» (с 59% до 65%), что тоже связано с ростом рыночной доли кроссоверов и внедорожников. А вот доля седанов, напротив, сократилась (с 25% до 19%).

Эксперты обращают внимание и на резкое падение доли премиального сегмента – с 10% (в январе – марте 2022 года) до 4% (в 1 квартале 2023-го). Также заметно снизилась и доля «дизеля» – с 8,4% до 4,1%. Это взаимосвязанные вещи, поскольку в премиум-сегменте доля дизельных машин всегда была высокой. А с прекращением поставок европейских и японских автомобилей на наш рынок оба показателя начали уменьшаться.

Какие еще итоги рынка были озвучены в ходе форума автобизнеса «FinAuto – 2023»? Об этом вы можете узнать из видеозаписи трансляции, которая доступна на канале Автостат ТВ.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ