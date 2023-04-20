Кроссовер Hyundai Bayon появился в России по цене от 2 млн рублей

Российские дилеры привезли новые кроссоверы Hyundai Bayon. Официапьно эта модель в нашу страну не поставляется. Цена на автомобили 2023 года выпуска составляет от 2 миллионов до 2 млн 397 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
Под капотом Hyundai Bayon установлена 100-сильная «турботройка» в паре с роботизированной трансмиссией. В оснащение модели, помимо прочего, входят система бесключевого доступа, подогревы сидений и рулевого колеса, климат-контроль, камера заднего вида, диски на 17 дюймов, датчики парковки, мультимедиа с экраном 8 дюймов, кнопка старт-стоп, два комплекта шин.
Напомним, субкомпактный Hyundai Bayon был представлен в марте 2021 года в качестве альтернативы высокому хэтчу Hyundai i20 Active на европейском рынке. Кроссовер компактнее Hyundai Creta: длина составляет 4180 мм, колесная база – 2580 мм. Дорожный просвет Bayon равен 183 мм. Машина неплохо подготовлена для передвижения по легкому бездорожью.
Hyundai Bayon получил необычное оформление передней части – с агрессивной решеткой радиатора и двухъярусными фарами: блоки ближнего и дальнего света – в углах бампера, над ними - узкие полоски ДХО и указателей поворотов, которые при помощи прорези объединены между собой в цельный визуальный элемент.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры привезли новые автомобили Hyundai i30. Покупателям доступны как хэтчбеки, так и универсалы по цене от 1,9 до 2,5 млн рублей. Под капотом Hyundai i30 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 6-диапазонным «автоматом».
В сентябре 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Hyundai в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла. По неофициальным данным, правительство Санкт-Петербурга обсуждает возможную продажу завода Hyundai с компанией «Астана Моторс» из Казахстана. Что касается производственной площадки «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Шушарах (бывший завод General Motors), на ней петербургские власти планируют открыть масштабный образовательный центр для подготовки промышленных кадров.
Фото: Hyundai