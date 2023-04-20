Кроссовер Hyundai Bayon появился в России по цене от 2 млн рублей

Российские дилеры привезли новые кроссоверы Hyundai Bayon. Официапьно эта модель в нашу страну не поставляется. Цена на автомобили 2023 года выпуска составляет от 2 миллионов до 2 млн 397 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом Hyundai Bayon установлена 100-сильная «турботройка» в паре с роботизированной трансмиссией. В оснащение модели, помимо прочего, входят система бесключевого доступа, подогревы сидений и рулевого колеса, климат-контроль, камера заднего вида, диски на 17 дюймов, датчики парковки, мультимедиа с экраном 8 дюймов, кнопка старт-стоп, два комплекта шин.

Напомним, субкомпактный Hyundai Bayon был представлен в марте 2021 года в качестве альтернативы высокому хэтчу Hyundai i20 Active на европейском рынке. Кроссовер компактнее Hyundai Creta: длина составляет 4180 мм, колесная база – 2580 мм. Дорожный просвет Bayon равен 183 мм. Машина неплохо подготовлена для передвижения по легкому бездорожью.