Mercedes-Benz может вернуться в Россию в случае снятия санкций

Штутгартский производитель автомобилей премиум-класса Mercedes-Benz сохранил для себя возможность вернуться на рынок России – через обратный выкуп активов в случае снятия санкций Запада. Об этом изданию Handelsblatt сообщил представитель компании.

Напомним, в марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Mercedes-Benz в нашу страну были остановлены, а в октябре штутгартская компания объявила об уходе с российского рынка и продаже своих активов в нашей стране дилерскому холдингу «Автодом». При этом в «Автодоме» ранее отметили агентству «Прайм», что сделка по приобретению активов Mercedes-Benz в России до конца не закрыта и идет напряженная работа с госорганами по ее финализации.

По данным источников газеты «Известия», на заводе Mercedes-Benz в Подмосковье могут начать сборку китайских премиальных автомобилей бренда Hongqi. Первыми в производство могут пойти кроссоверы, причем один из них – HS5 – уже был сертифицирован в России в конце 2022 года.

Открытие завода Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» состоялось в апреле 2019 года. На предприятии выпускались седаны Mercedes-Benz Е-Класса, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Производственная мощность завода составляет более 25 тыс. автомобилей в год. Предприятие охватывает все технологические ступени – от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки.

Фото: Mercedes-Benz