У дилеров почти закончились иномарки массового сегмента

В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории. Как пишет газета «Известия», российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai на своих сайтах предлагают чуть более 300 таких машин. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что счет реально доступных авто идет и вовсе на десятки. Ввозить массовый сегмент по параллельному импорту невыгодно – увеличившаяся из-за сложной логистики финальная цена отпугнет потребителя, но текущая ситуация может помочь российскому автопрому, считают эксперты.

«По состоянию на март 2023 года из России ушло около четырех десятков автомобильных брендов, которые присутствовали на рынке в марте прошлого года, а пришло – около 10 новых марок. При этом некоторые бренды, которые в 2022 году были в тени, сейчас начнут активно расти. Например, складские запасы Changan этой весной значительно выше прошлогодних. Повлияют на положительную динамику продаж и новые марки, которые локализуются в России, – в частности, Kaiyi, уже наполняющий склады дилеров. Думаю, что по итогам года объем продаж автомобилей в целом по России может вырасти на 10-15% по отношению к прошлому году», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

Фото: АВТОСТАТ