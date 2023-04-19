Электроседан Voyah Passion стал доступен для заказа в России

Серийный электрический седан Voyah Passion основан на концептуальной модели I-land с острыми гранями кузова и стремительным силуэтом. Премиальный полноприводный электроседан оснащен производительной электрической силовой установкой с максимальным крутящим моментом в 730 Нм. Разгон до первой «сотни» занимает 3,8 сек., а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Российские дилеры Voyah с 18 апреля начали прием предварительных заказов на новый флагманский электроседан Voyah Passion, который был представлен в рамках международного Шанхайского автосалона под названием Zhuiguang. Новинка стала третьей моделью в линейке премиального бренда электромобилей Voyah, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На российском рынке будут представлены две версии электроседана Voyah Passion: с аккумуляторной батареей емкостью 82 кВт и запасом хода на одном заряде батареи в 483 км (по циклу WLTP ) и версия с увеличенной батареей емкостью 109 кВт и ожидаемым запасом хода в 608 км (по циклу WLTP).

Напомним, китайский суббренд премиальных электромобилей Voyah, принадлежащий автоконцерну Dongfeng, официально вышел на российский рынок в декабре прошлого года. Первым поступил в продажу кроссовер Voyah Free в чисто электрической и гибридной версиях, а в феврале 2023-го у российских дилеров появился подключаемый гибридный минивэн премиум-класса Voyah Dream, который в сентябре должен получить также электрическую модификацию.

По итогам 2023-го компания «Моторинвест» планирует реализовать в России 5 тыс. автомобилей Voyah. Дилерская сеть марки Voyah уже включает 19 автосалонов в крупных городах России.

Фото: Voyah