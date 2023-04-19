JAC начал продажи в России нового кроссовера JS6

Российские дилеры JAC с 17 апреля начали продажи нового среднеразмерного кроссовера JAC JS6. Новинка доступна в двух комплектациях – Comfort и Luxury – стоимостью 2 млн 599 тыс. рублей и 2 млн 799 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

JAC JS6 оснащен безальтернативным 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с. (280 Нм крутящего момента), который работает в сочетании с 6-диапазонным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и передним приводом.

В стандартное оснащение модели входят 4 подушки безопасности, кожаная отделка салона, круиз-контроль, задний парктроник, 12,3-дюймовые дисплеи цифровой панели приборов и экрана мультимедиа. В топовом исполнении кроссовер, помимо прочего, получил боковые подушки безопасности, электрорегулировку передних кресел, климат-контроль, панорамную крышу, а также светодиодную оптику.

По мнению управляющего директора «JAC АВТОПОЛЕ» Андрея Косарева, в структуре продаж марки JAC JS6 способен занять до 20%. Автомобиль оснащен всеми современными элементами комфорта и безопасности, принятыми в классе. При этом конкурентами новинки станут новые китайские кроссоверы аналогичных габаритов и ценового сегмента, а также семейные автомобили с пробегом европейских и корейских марок.

Фото: JAC