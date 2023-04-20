Lamborghini представил флагманский суперкар Revuelto

Новый Lamborghini Revuelto стал первым подзаряжаемым гибридом бренда. В основе его силовой установки – классический бензиновый двигатель V12, но теперь он дополнен тремя электромоторами. В итоге суммарная мощность силовой установки составила 1015 л.с. Этого достаточно, чтобы набирать первые 100 км/ч за 2,5 с, разгоняться до 200 км/ч за 7 с и показывать максимальную скорость, превышающую 350 км/ч.

Компания Lamborghini официально представила флагманский суперкар Revuelto, который приходит на смену модели Aventador. Продажи новинки стартуют в конце 2023 года, сообщает портал Autonews.ru .

Сердцем гибридной силовой установки стал атмосферный V12 нового поколения. Этот бензиновый мотор объемом 6,5 л выдает 825 л.с. и весит при этом всего 218 кг – на 17 кг меньше, чем двигатель Aventador. Максимальную мощность двигатель развивает при 9250 оборотах коленвала в минуту. В связке с бензиновым мотором работает 8-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями.

Суммарная мощность электромоторов составляет 190 л.с. Производитель допускает зарядку тяговой батареи от сети, но не приводит данных о запасе хода на чистой электротяге.

Фото: Lamborghini