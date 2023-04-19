Дилер «Автодом» стал владельцем завода Mercedes-Benz в России

Дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов германского автоконцерна Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод (ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус»). Как следует из данных ЕГРЮЛ, АО «Автодом» стало владельцем 100% долей в «МБМР» и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей) 18 апреля, пишет агентство «Интерфакс». Таким образом, дилер закрыл сделку, которая была анонсирована в конце октября, когда Mercedes официально объявил об уходе из России и намерении продать активы «Автодому».

По данным источников газеты «Известия», на заводе Mercedes-Benz в Подмосковье могут начать сборку китайских премиальных автомобилей бренда Hongqi. Первыми в производство могут пойти кроссоверы, причем один из них – HS5 – уже был сертифицирован в России в конце 2022 года.

Напомним, открытие завода Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» состоялось в апреле 2019 года. На предприятии выпускались седаны Mercedes-Benz Е-Класса, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Производственная мощность завода составляет более 25 тыс. автомобилей в год. Предприятие охватывает все технологические ступени – от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки.

Фото: Mercedes-Benz