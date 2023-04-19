Европейский авторынок в марте 2023 года вырос на четверть

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта увеличились на 26,1% и составили 1 млн 422 тыс. 147 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), двузначный рост фиксируется шестой месяц подряд, что во многом обусловлено низкой базой прошлого года, когда на рынке был острый дефицит из-за перебоев в поставках новых машин на фоне нехватки микрочипов. По итогам первых трех месяцев 2023 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн 235 тыс. 951 единицу (+17,5%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за март, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 137 461 машину (+31,8%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 89 678 автомобилей (+27,1%). Третью строчку заняла Audi, реализовавшая 81 675 машин (+25,5%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Peugeot (79 371 шт., +31,1%) и Mercedes-Benz (76 955 шт., +17,5%).