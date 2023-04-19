Lincoln представил кроссовер Nautilus нового поколения

Компания Lincoln в рамках Шанхайского автосалона представила кроссовер Nautilus нового поколения. Производство новинки будет налажено на заводе компании Changan в Китае, а в продаже новый «Наутилус» появится в следующем году на рынках США и Канады.

Как пишет портал Motor.ru, внешнее новый Lincoln Nautilus, построенный на модифицированной версии платформы Ford C2, отличается от предшественника радиаторной решеткой, через которую проходит тонкая светодиодная полоса, соединяющая узкую переднюю оптику. Кроссовер также получил задние фонари в стиле модели Zephyr и ниспадающую крышу с панорамным остеклением.

Главным решением в салоне стала цифровая приборная панель и сенсорный экран мультимедийного комплекса диагональю 23,6 дюйма каждый. Причем дисплеи объединены таким образом, что они простираются вдоль всей передней панели. Кроме того, «Наутилус» оборудовали еще одним центральным дисплеем, доступом в Сеть по технологии 5G и двухспицевым рулевым колесом необычной формы.

Новый Lincoln Nautilus будет доступен с 2-литровым турбомотором мощностью 250 л.с., который работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Кроме того, для модели станет доступна гибридная силовая установка, состоящая из 2-литрового турбодвигателя и 135-сильного электромотора. Суммарная отдача системы составит 315 л.с.