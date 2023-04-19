В настоящее время в рамках госпрограммы льготного автокредитования можно приобрести электромобили только марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке. Для всех категорий заемщиков скидка составляет 25% от стоимости автомобиля, но не более 625 тыс. рублей. В преддверии 5-го ежегодного форума автобизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 20 апреля в Москве, банки рассказали, как продаются электромобили по льготным автокредитам.

По словам начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексея Бочарникова, в настоящее время электромобили занимают менее 1% в госпрограмме, что связано с еще низким предложением на рынке. Однако доля таких машин в выдачах автокредитов постепенно растет, несмотря на снижение размера скидки в этом году.

«Мы ожидаем роста продаж электрокаров с появлением отечественных моделей – например, таких как Elecar 5Е-Tigarbo, а также с увеличением преимуществ для данного типа двигателей: бесплатный проезд по платным дорогам, отмена платы за парковку», – говорит он.

В свою очередь, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая считает, что с учетом динамичного развития в последнее время зарядной инфраструктуры и прочих льгот для электрических авто льготная программа кредитования придаст дополнительный импульс развитию экологичного автотранспорта в нашей стране. Так, Evolute стал лидером электромобильного сегмента в России по итогам первого квартала 2023-го.

«Благодаря господдержке и низкой конкуренции с другими электромобилями, продажи Evolute стабильно растут. Привлекает и максимально возможная скидка госпрограммы – 625 тыс. рублей. Учитывая стоимость автомобиля, основные покупатели электромобилей – заемщики с доходом выше среднего», – рассказал начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов.

О том, какие изменения могли бы повысить эффективность госпрограммы льготного автокредитования в текущих рыночных и экономических условиях, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ