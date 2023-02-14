Эксперты: включение «Москвича» в госпрограмму подстегнет спрос на льготные автокредиты

Минпромторг РФ в конце марта возобновил программу льготного автокредитования, однако в сокращенном виде. Как считают в кредитных организациях, эффективность данной меры увеличится с расширением перечня автомобилей, доступных со скидкой от государства. Эти и другие вопросы будут обсуждаться в рамках 5-го ежегодного форума автобизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 20 апреля в Москве.

По мнению руководителя «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марины Дембицкой, расширение списка брендов, доступных по льготным автокредитам, в целом логично, к примеру, включение того же самого «Москвича». При этом расширение списка китайских брендов должно быть продуманным: включение новых марок/моделей в госпрограмму может простимулировать продажи, но оно оправдано при значительном увеличении объемов субсидии, чтобы не мешать стимулированию спроса на продукцию отечественного автопрома.

«На сегодняшний день льготные условия не распространяются на марку «Москвич». Продажи автомобилей «Москвич» активно растут, по некоторым подсчетам, порядка 60% этих машин продается в кредит. С учетом востребованности автомобилей «Москвич» мы ожидаем рост доли госпрограммы в выдачах автокредитов в случае добавления этой марки в периметр», – говорит начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

В свою очередь, начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов отмечает, что каждый год автомобильный рынок ждет возобновления госпрограммы льготного автокредитования. Спрос на автомобили, подходящие требованиям программы, такой, что формируется очередь на заказы. Хочется, чтобы на государственную поддержку выделялось больше бюджетных средств с целью пролонгации программы в течение всего года.

О том, какие модели автомобилей пользуются наибольшим спросом среди участников госпрограммы сейчас, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «КЛЮЧАВТО»