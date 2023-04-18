ГК «Обухов» стала дистрибьютором бренда SWM в России | АВТОСТАТ

ГК «Обухов» стала дистрибьютором бренда SWM в России

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SWM - Обухов

ГК «Обухов» назначена эксклюзивным дистрибьютором автомобильного бренда SWM в России. Компания уже подписала более 40 дилерских соглашений во всех крупных городах и к концу 2023 года планирует расширить дилерскую сеть до 50 партнеров по всей территории страны, сообщает пресс-служба ГК «Обухов».

Модельная линейка SWM в России на первом этапе будет включать три кроссовера: среднеразмерный SWM G01, компактный SWM G01F и полноразмерный SWM G05 Pro. Первые автомобили SWM появятся в продаже у российских дилеров уже в конце мая – начале июня этого года. Напомним, производство автомобилей SWM ранее стартовало на калининградском заводе «Автотор».

Фото: Shineray

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыкитайские автомобилиswm

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