FAW начал продажи в России нового тягача J7

Компания FAW начала продажи в России нового тягача J7, который предназначен для выполнения логистических задач. Согласно прогнозам, в 2023 году новинка обеспечит порядка 20% в общем объеме реализации грузовиков FAW в России, сообщает пресс-служба «ФАВ-Восточная Европа».

На первом этапе FAW J7 будет поставляться только в базовой комплектации, которая включает такие электронные помощники, системы управления устойчивостью, контроля движения в полосе, предупреждения о лобовом столкновении и др. Автомобиль оснащен передними и задними дисковыми тормозами.

Модернизированная кабина (высота от пола до потолка составляет 2 м) с водительским креслом на пневмоподушке с функцией вентиляции и подогрева обеспечивает высокий уровень комфорта водителя, повышая его работоспособность.

Тяговитый мотор мощностью 550 л.с. с крутящим моментом 2300 Нм (максимальная тяга достигается в диапазоне 1000 – 1600 об/мин) в паре с автоматической коробкой переключения передач позволяют достигать максимальной экономичности при полной загрузке автопоезда.

По итогам первого квартала 2023 года в России было продано 2386 грузовых автомобилей FAW, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Наибольшим спросом пользуется самосвал СА3310, чей результат составил 1802 реализованных машины.

Напомним, первая китайская автомобильная корпорация FAW была образована в 1953 году и начала свою деятельность именно как производитель грузовых автомобилей, позже заняв и сектор легковых автомобилей. В 2007 году в Москве было образовано дочернее предприятие корпорации – ООО «ФАВ – Восточная Европа», которое является его представительством в России. В настоящее время компания имеет разветвленную сеть дилерских предприятий по всем российским регионам, которая насчитывает более 70 дилерских центров. FAW предлагает широкую линейку коммерческого транспорта (полной массой от 1 до 47 тонн) и несколько моделей легковых автомобилей.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: FAW