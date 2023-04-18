Обновленный кроссовер Kia Seltos добрался до России за 2,6 млн рублей

Один из российских дилеров привез из Казахстана обновленный кроссовер Kia Seltos. Официально эта модель в настоящее время на российский рынок не поставляется. Стоимость автомобилей 2023 года выпуска составляет 2 млн 550 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Российским покупателям кроссовер предлагается с 2,-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 149 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

Напомним, обновленный кроссовер Kia Seltos был представлен летом прошлого года. Радикального вмешательства в дизайн модели не произошло: характерная двухуровневая архитектура фар сохранена. Однако изменены и сами светодиодные фары, и все пластиковое оперение передка, включая бампер. Решетка радиатора стала шире, а интегрированные в нее дополнительные секции ходовых огней теперь расположены ниже.