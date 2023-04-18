Обновленный кроссовер Kia Seltos добрался до России за 2,6 млн рублей

Один из российских дилеров привез из Казахстана обновленный кроссовер Kia Seltos. Официально эта модель в настоящее время на российский рынок не поставляется. Стоимость автомобилей 2023 года выпуска составляет 2 млн 550 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Российским покупателям кроссовер предлагается с 2,-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 149 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.
Напомним, обновленный кроссовер Kia Seltos был представлен летом прошлого года. Радикального вмешательства в дизайн модели не произошло: характерная двухуровневая архитектура фар сохранена. Однако изменены и сами светодиодные фары, и все пластиковое оперение передка, включая бампер. Решетка радиатора стала шире, а интегрированные в нее дополнительные секции ходовых огней теперь расположены ниже.
Корма Kia Seltos изменилась масштабнее: новые задние фонари объединены функциональной перемычкой, а секции на крыльях сделаны вертикальными. Изменен задний бампер, а также пластиковые накладки на дверях и порогах. Наконец, пересмотрен дизайн колес, которые могут иметь диаметр до 18 дюймов. С новыми бамперами длина машины выросла на 15 мм (до 4390 мм).
Что касается интерьера, передняя панель полностью новая – с двумя экранами диагональю по 10,25 дюйма, хотя они установлены не в единой плоскости: тачскрин медиасистемы слегка повернут к водителю. Центральная консоль переделана: блок климат-контроля стал компактнее и лишился вращающейся рукоятки регулировки температуры (теперь за это отвечают кнопки), а под ним разместились клавиши и рукоятки аудиосистемы. А вместо привычного рычага «автомата» Seltos обрел вращающуюся шайбу. Дорогие версии теперь имеют лобовое стекло с дополнительным шумоизолирующим слоем.
Фото: Kia