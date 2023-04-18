На «FinAuto-2023» привезут и покажут Jetour Dashing

В рамках заявленной выставки новинок российского авторынка 20 апреля участники форума «FinAuto-2023» увидят Jetour Dashing. Недавно этот переднеприводный кроссовер показали только дилерам на прошедшей в Москве дилерской конференции, и вот сейчас новинку можно будет увидеть вживую не только специалистам. А кроме того - задать вопросы экспертам по техническим характеристикам модели, новым опциям и получить квалифицированные ответы.

Напомним, заявленные габариты кроссовера Jetour Dashing составляют 4590 х 1900 х 1685 мм при колесной базе 2720 мм. Бензиновые версии автомобиля оснащены 1,6-литровым турбомотором, знакомым россиянам по EXEED TXL, но на этой модели двигатель дефорсирован до 186 л.с. В связке с ним работает 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. 20-дюймовые колеса, панорамная крыша, продвинутая акустика с динамиками, встроенными в подголовники, система полуавтономного управления - все это Jetour Dashing.