Рынок новых люксовых автомобилей в 1 квартале показал двукратное падение

За январь – март 2023 года в России было продано всего 92 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 48% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, что с весны прошлого года официальные поставки в нашу страну практически всех роскошных машин находятся под запретом. С другой стороны, есть возможность привозить их в Россию с использованием механизма параллельного импорта.

Отметим, что за первых три месяца 2023 года в нашей стране было реализовано 33 новых суперкара Bentley, 17 – Rolls-Royce, 14 – Lamborghini. Кроме того, было продано также 12 автомобилей Maserati, 9 – Aurus, 5 – Ferrari и 2 – Aston Martin. Большинство (78%) этой «роскоши» получило «прописку» в столичных регионах, а именно: 50 экземпляров – в Москве, 14 – в Московской области, 8 – в Санкт-Петербурге. На остальные субъекты РФ пришлось 20 новых люксовых автомобилей.

В модельном рейтинге 1 квартала лидером стал внедорожник Bentley Bentayga – за этот период россияне приобрели 21 такой автомобиль. В ТОП-3 вошли также Lamborghini Urus (14 шт.) и Rolls-Royce Cullinan (11 шт.).

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Bentley