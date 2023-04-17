«Автотор» и BAIC договорились о расширении сотрудничества

Калининградский завод «Автотор» и китайский автоконцерн BAIC подписали план расширения сотрудничества и локализации компонентной базы.

Согласно подписанному документу уже в 2023 году «Автотор» приступит к производству инновационного модельного ряда автомобилей, включая автомобили на новых видах энергии, которые отличаются усовершенствованным дизайном и улучшенными техническими параметрами. Стороны также договорились о совместной проработке ряда технических решений по адаптации соответствующей линейки продукции под потребности российского рынка. Подготовка к производству вышеобозначенных инновационных продуктов начнется во втором квартале 2023 года, сообщает пресс-служба «Автотора».

Вместе с этим стороны подтвердили готовность в 2023 году приступить к реализации программы локализации автокомпонентов, включая сложные наукоемкие элементы автомобиля. Подписанный план подразумевает применение российских автокомпонентов в производстве всех выпускаемых на заводе в Калининграде автомобилей бренда BAIC.

Напомним, в начале апреля «Автотор» начал производство кроссовера BAIC X35 и седана U5 plus, которые поступят в продажу во втором квартале 2023 года по цене от 1,7 млн рублей. Следующей новинкой BAIC станет рамный внедорожник BJ40 Plus стоимостью 3 млн 759 тыс. 900 рублей. До конца года 2023 года у российских дилеров BAIC также появятся кроссоверы X7 и X55, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus. В целом по итогам 2023 года на «Автоторе» планируется выпустить до 30 тыс. автомобилей BAIC.

На текущий момент производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. На основании достигнутых договоренностей на первом этапе прорабатывается план локализации следующих компонентов: аккумуляторные батареи, стекла, бамперы,бачки омывателей, диски и шин, сиденья, выхлопные системы и другие. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

Официальным дистрибутором BAIC является компания ООО «БАИК Рус», привлеченная для организации продаж автомобилей, запасных частей, компонентов и аксессуаров, продвижения бренда, организации послепродажного сервисного и гарантийного обслуживания на территории России.

«Широкий модельный ряд бренда BAIC, большое количество различных опций даже в базовых комплектациях, адекватное ценообразование, безусловно, заинтересуют российских покупателей. Особенно с учетом того, что автомобили бренда будут представлены сразу в нескольких сегментах, что позволит сократить дефицит машин в кузовах «седан» и «лифтбек», а также, возможно, положительно отразится на удержании цен в этих сегментах за счет роста конкуренции», – комментирует руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

Фото: «Автотор»