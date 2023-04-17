Мировой авторынок в марте 2023 года вырос на 12%

Мировой авторынок в марте увеличился на 11,6% до 8 млн 188 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам первых трех месяцев 2023 года реализация автомобилей в мире составила 20 млн 686 тыс. единиц (+4,9%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в первом весеннем месяце остается Китай с показателем 2 млн 451 тыс. машин (+11,7%). В Америке было реализовано 1 млн 368 тыс. автомобилей – на 8,4% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в марте составили 1 млн 438 тыс. машин (+22,3%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 19,4% до 306,3 тыс. единиц. Последствия военного конфликта на Украине по-прежнему негативно сказываются на потребительской активности и цепочках поставок новых машин в этом регионе, однако на динамику рынка начинает оказывать влияние эффект «низкой базы».

В Южной Америке местные дилеры реализовали 223,8 тыс. автомобилей, что на 33,8% больше по сравнению с прошлым годом. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (568,5 тыс. шт., +12,2%), Корею (165,8 тыс. шт., +21,5%) и Канаду (149,7 тыс. шт., +5,7%).