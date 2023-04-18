Казахстанский авторынок в марте 2023 года вырос на 28%

В Казахстане по итогам марта продано 13 682 новых легковых и коммерческих автомобиля, что на 27,8% выше показателя годичной давности. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за три первых месяца 2023 года жители республики приобрели 37 283 машины – нв 66,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают в АКАБ, продажи новых автомобилей в Казахстане, несмотря на весенние праздники, в марте оставались на самом высоком уровне с начала года. При этом помимо популярности автомобилей, локализованных в Казахстане, активны и импортеры китайских брендов.

Лидером на казахстанском авторынке в первом весеннем месяце стала Hyundai, результат которой составил 3 757 автомобилей (+16,3%). Второе место заняла Chevrolet, увеличившая реализацию в 2 раза до 3 516 машин. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 2 038 экземпляров (+60,6%). Далее следует Chery с показателем 712 проданных машин (рост в 3 раза). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры реализовали 590 автомобилей (-14,9%).

Фото: www.hyundai.com/kz