Стали известны цены на новый седан OMODA S5 в России

Бренд OMODA объявил цены на новый седан OMODA S5, который ожидается в продаже в ближайшие месяцы. Новинка будет доступна на российском рынке в трех комплектациях – Life, Tech и Ultra – по цене от 2 млн 019 тыс. рублей, с учетом спецпредложений, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В базовой версии седан оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Более производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях, начиная с комплектации Tech.

Внешний вид седана OMODA S5 отличает решетка радиатора Star Diamond с ромбами градиентной формы, создающими визуальный эффект трехмерности. В сочетании с динамической светодиодной оптикой спортивный характер дополняют острые грани кузовных панелей и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Интерьер автомобиля выполнен из качественных материалов отделки, элементы салона декорированы двойной прострочкой.

Седан OMODA S5 построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X. Длина автомобиля составляет 4644 мм, а колесная база равна 2650 мм. Спереди установлена независимая подвеска, типа McPherson, сзади – полузависимая, пружинная с гидротелескопическими амортизаторами.

«Старт продаж седана OMODA S5 запланирован на конец апреля или начало мая. Автомобили поступят не только в свободную продажу, но и будут доступны корпоративным клиентам. Высокая популярность сегмента седанов в России и возможность сотрудничества с корпоративными клиентами могут серьезно увеличить продажи марки. Не исключено, что объем реализации седана OMODA S5 превысит продажи OMODA C5», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов.

Фото: OMODA