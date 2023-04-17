Продажи автомобильной техники во вторую неделю апреля снизились на 8%

По итогам второй недели апреля (15-я в 2023 году) в России было реализовано 20 827 новых автотранспортных средств. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 8% меньше, чем за первую неделю месяца.

При этом падение рынка коснулось всех его сегментов. Так, продажи новых легковых автомобилей за период с 10 по 16 апреля составили 16 432 экземпляра – на 6% меньше, чем неделей ранее. Реализация легких коммерческих машин (LCV) снизилась на 15% (до 1 539 шт.), грузовиков – на 14% (до 2 511 шт.). На столько же сократились и продажи новых автобусов (-14% до 345 шт.).

Итоги российского рынка будут рассмотрены и в ходе форума автобизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 20 апреля в Москве. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: finauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ