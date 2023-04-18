В России вновь появился кроссовер Mitsubishi Outlander

Один из российских дилеров привез новые кроссоверы Mitsubishi Outlander. Автомобили 2023 года выпуска были произведены в Японии и поставлены на российский рынок из ОАЭ. Стоимость модели составляет от 3 млн 288 тыс. рублей до 4 млн 599 тыс. рублей, пишет портал Quto.ru.

Под капотом Mitsubishi Outlander установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 181 л.с., который работает в сочетании с вариатором и системой полного привода S-AWC с несколькими ездовыми режимами. В оснащение модели, помимо прочего, входят мультимедиа с сенсорным дисплеем и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также двухзонный климат-контроль и панорамная крыша.

Напомним, кроссовер Mitsubishi Outlander, как и рамный внедорожник Pajero Sport, выпускались для российского рынка на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В апреле прошлого года их производство было остановлено в связи с разрывом логистических цепочек, при этом японская марка не объявляла об уходе из нашей страны.

Фото: Mitsubishi