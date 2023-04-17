На заводе Toyota в Петербурге могут наладить выпуск грузовиков БАЗ

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» рассматривает возможность выпуска тягачей БАЗ на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил замгендиректора концерна, гендиректор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников, по словам которого, сертификация и начало производства нового грузовика БАЗ ожидается к середине 2024 года. Объем выпуска тягачей оценивается в 2 тыс. машин в год.

Новый грузовик «БАЗ-S36A11» разработан в Инжиниринговом центре Обуховского завода, произведен на Брянском автомобильном заводе, а испытания проходил на на треке НАМИ. Он обладает высокой проходимостью благодаря транспортным осям с независимой подвеской, каждая грузоподъемностью 12 тонн, специально разработанным на Брянском автомобильном заводе.

Как отмечается, все основные узлы и агрегаты грузового габаритного автомобиля БАЗ-S36A11 – отечественного производства. Так, машина оснащена двигателем производства ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) ЯМЗ-6531 «Евро-5» мощностью 422 л.с. (310 кВт), 9-ступенчатой механической коробкой переключения передач ЯМЗ-1909 с демультипликатором, трансмиссией с использованием раздаточной коробки производства ООО «ЗМТ», транспортными осями с независимой подвеской разработки и производства АО «Брянский автомобильный завод». В кабине есть система климат-контроля ООО «Завод кондиционеров Август» и автономный отопитель салона, а также панель приборов с цифровым дисплеем и системами телеметрии.

Фото: Минпромторг РФ