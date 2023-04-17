Продажи обновленной LADA Vesta должны стартовать в июне 2023 года

Обновленная LADA Vesta должна поступить первым покупателям в июне 2023 года. Об этом газете «Ведомости» сообщили дилеры АВТОВАЗа по итогам прошедшей недавно в Сочи дилерской конференции. Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов говорил, что продажи новинки должны начаться в мае, когда будут сформированы стоки у завода и дилеров.

Представитель АВТОВАЗа пояснил, что завод планирует первые отгрузки LADA Vesta дилерам в мае 2023 года, но сами продажи будут зависеть от того, когда именно салоны получат автомобили, что пока неизвестно. Обычно первые выдачи новинки клиентам происходят в течение месяца после того, как автомобиль появляется на складах дилера, говорит представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Напомним, АВТОВАЗ начал серийный выпуск LADA Vesta NG на производственной площадке в Тольятти в начале марта. Цены и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж.

LADA Vesta нового поколения штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, системой АБС. На автомобиль установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и управлением на руле, 17-дюймовые легкосплавные диски колес и др.

На сегодняшний день LADA Vesta NG выпускается только с 8-клапанным двигателем 1,6 л мощностью 90 л.с., который устанавливается на LADA Granta. Впрочем, уже в мае должна появиться версия и с 16-клапанником, развивающим 106 л.с. Оба мотора работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. А вот автоматическая трансмиссия станет доступна для «Весты» не раньше следующего года.

Фото: АВТОВАЗ