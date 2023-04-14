На выставку «FinAuto-2023» привезут люксовую версию Changan Huawei Avatr 11

Выставка автомобильных новинок, которая пройдет 20 апреля в Москве в рамках форума «FinAuto-2023», продолжает пополняться экспонатами. Сегодня к ранее названным моделям добавилась люксовая версия электрического внедорожника Changan Huawei Avatr 11 Long Range. Автомобиль интересен тем, что имеет запас хода 555 км, разгоняется до 100 км/час за 4,5 секунды, а благодаря быстрой зарядке может всего за 10 минут увеличить свой запас хода на 200 км. У этого полноприводного кросс-седана два электромотора общей мощностью 425 кВт (578 л.с.).

Что касается других технических характеристик и особенностей модели - их можно будет выспросить у специалистов в ходе выставки. Также, как и по другим автомобилям, которые будут там представлены. Вы сможете сравнить новинки рынка между собой по дизайну, комфорту, ходовым качествам, задать вопросы представителям дистрибьюторов и получить ответы от экспертов!

На данный момент подтверждено участие следующих моделей: Evolute (i-Joy, i-Sky, i-Pro), Toyota Avalon, Kaiyi E5, Toyota RAV4, Toyota Camry, LiXiang L9, Ford F-150 Raptor, Volkswagen Touareg R-Line 3/0, RAM 1500 Crew Cab TRX, Lynk&Co 05, Lynk&Co 09, Geely Monjaro. Кроме того, здесь будет представлена «мобильная зарядка» для электромобилей Profi-Charger.

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