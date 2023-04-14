Haval готовит две новинки для российского рынка

Компания Haval в 2023 году планирует представить в России две новинки. Как пишет портал «Китайские автомобили», первым поступит в продажу самый доступный кроссовер Haval – модель под индексом М6, которая появится у российских дилеров во втором квартале 2023-го. Второй новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения – он выйдет на российский рынок в середине осени.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Haval на российском рынке включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9, которые выпускаются на заводе компании в Тульской области.

Стоит отметить, что Haval – первый и на сегодняшний день единственный китайский автомобильный бренд, подписавший с Минпромторгом России СПИК (специальный инвестиционный контракт) на локализацию производства в России. Компания взяла на себя обязательства по локализации ключевых компонентов, в том числе двигателей и коробок передач.

Фото: Haval