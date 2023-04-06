В России появились китайские кроссоверы Lynk & Co 01 | АВТОСТАТ

В России появились китайские кроссоверы Lynk & Co 01

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Российские дилеры начали предлагать новые китайские кроссоверы Lynk & Co 01. В частности, дилер из Владивостока предлагает приобрести такой автомобиль за 3,9 млн рублей, пишет «Газета.Ru». Машина имеет 2-литровый бензиновый мотор мощностью 254 л.с., который работает в сочетании с «роботом» и полным приводом. В оснащение кроссовера, помимо прочего, входят светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, навигация, система автоматической парковки и люк.

Дилер из Находки оценил Lynk & Co 01 в 4 млн рублей, автосалон в Благовещенске предлагает такой кроссовер за 3,9 млн рублей.

Модель Lynk & Co 01 построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture). Автомобиль представляет собой перелицованный кроссовер Volvo XC40: длина составляет 4549 мм, ширина – 1857 мм, высота – 1689 мм, колесная база равна 2734. Клиренс достигает 213 мм.

Фото: Lynk & Co

Источник: АВТОСТАТ

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