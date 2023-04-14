АВТОВАЗ возобновил производство LADA Granta с 16-клапанным двигателем

АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей с 16-клапанными двигателями мощностью 106 л.с. Первой моделью, на которую вернулся этот мотор, стала LADA Granta, сообщает пресс-служба автопроизводителя. В мае 16-клапанный двигатель планируется внедрить и на LADA Vesta нового поколения.

Напомним, в настоящее время все версии семейства LADA Granta оснащаются только 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Цены на модель с 16-клапанными двигателями будут объявлены ближе к старту продаж. Как отмечается, LADA Granta с 16-клапанным мотором отличается экономичностью, например, седан расходует в смешанном цикле 6,5 л на 100 км.

По итогам первого квартала 2023 года в России было продано 44059 автомобилей LADA Granta, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате вазовский «бюджетник» стал самым популярной моделью на российском авторынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ