В России началось производство электрогрузомобиля EVM PRO

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» 13 апреля запустила производство электрогрузомобиля EVM PRO на новом предприятии в ОЭЗ «Технополис Москва». Инвестиции в реализацию проекта составили почти 393 млн рублей, создано более 100 рабочих мест, сообщает пресс-служба мэрии Москвы. Мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи автомобилей в год. Общей площадью свыше 2,7 тыс. кв.м, оно включает цеха металлообработки и крупноузловой сборки, а также электротехнический цех (производство электродвигателей, бортовой электроники будет открыто в третьем квартале 2023 года).

Первый российский электрогрузомобиль EVM PRO разработан на базе шасси «УАЗа Профи» и имеет следующие габариты: 7015 см в длину и 2940 см в высоту. Модель предлагается в четырех модификациях – промтоварный фургон, еврофургон, изотермический фургон, авторефрижератор. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составит 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонны. Максимальная скорость составляет 120 км/ч (рекомендуемая – 80 км/ч, ограничена электронно).

Электрогрузомобиль EVM PRO оснащен электродвигателем мощностью 300 Нм, емкость аккумуляторных батарей составляет 90 кВт-ч. Для сохранения заряда в минусовые температуры предусмотрен обогрев батареи. Время зарядки – от одного часа (при использовании быстрых зарядных устройств свыше 80 кВт). В комплекте с электрогрузомобилем EVM PRO идет портативное зарядное устройство 40 кВт, позволяющее в случае необходимости полностью зарядить автомобиль за два часа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», стоимость первых 250 автомобилей EVM PRO составит 4,5 млн рублей. Приобрести новинку можно будет как напрямую в компании «Электромобили Мануфакчуринг Рус», так и в автосалонах «Торгмаш» в Москве.

Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы