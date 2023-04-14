УАЗ «Буханка» получит новую спецкомплектацию

В гамме микроавтобуса УАЗ «Буханка» появится новая версия под названием Riviera, которая предназначена для любителей автотуризма. Переоборудованием автомобиля займется не сам Ульяновский автозавод, а одна из его фирм-партнеров.

Как пишет портал Drom.ru, внешний вид спецкомплектации УАЗ «Буханка» отличает яркая окраска по двухтоновой схеме, а также колеса увеличенной ширины на легкосплавных дисках. Салон микроавтобуса получил сиденья повышенной комфортности с широкими возможностями трансформации. Другие подробности станут известны позднее.

В настоящее время УАЗ «Буханка» оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ-409 мощностью 112 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, полным приводом типа part-time и понижающей передачей.

Фото: ULPRESSA.ru