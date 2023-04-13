У дилеров появилась новая версия «Соболь NN»

Российские дилеры ГАЗ начали продажи бортовой модификации «Соболь NN». Стоимость новинки составляет от 2 млн 780 тыс. рублей, пишет портал Quto.ru. Под капотом автомобиля установлен 140-сильный турбодизель Cummins, который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В единственную комплектацию включены кондиционер, обогрев лобового стекла, тачскрин мультимедиасистемы, антиблокировочная система тормозов, светодиодная оптика, запуск двигателя кнопкой, электромеханический привод ручника, предпусковой подогреватель, задние дисковые тормоза и круиз-контроль.

Размеры бортовой платформы составляют 2,4 на 2,0 м, а внутренняя высота по тенту – 1,6 м. Вместо платформы можно заказать фургон, включая изотермическое исполнение для перевозки продуктов. По данным дилеров, со временем должно появиться исполнение и с двухрядной 7-местной кабиной.

При заказе клиент может выбрать модификацию полной массой 2,5 или 3,5 тонны. Первая оборудована одноместным пассажирским сиденьем вместо двухместного дивана, что позволяет обходить ограничения, установленные столичным «грузовым каркасом» (запрет проезда комтранста полной массой свыше 2,5 тонны).

Напомним, что «Соболь NN» технически представляет собой максимально короткую вариацию «ГАЗели NN». Еще одно важное отличие, помимо габаритов, это односкатный задний мост: у цельнометаллического фургона новый мост позволил уменьшить размеры колесных арок, и стандартную европалету можно разместить поперек.

Фото: Quto.ru / Алексей Кованов