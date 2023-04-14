Малотоннажные автомобили «Компас» появятся в мае 2023 года

Компания «Тракс Восток Рус» (ранее «ДК Рус») планирует в мае 2023 года начать продажи новых коммерческих автомобилей «Компас 5/6» полной массой до 3,5 т и до 5,6 т. На них будут устанавливаться 4-цилиндровые дизельные двигатели КАМАЗ-580 объемом 2,2 л, мощностью 122 л.с. и с крутящим моментом 320 Нм, а также 5-ступенчатая механическая коробка передач, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, модель «Компас 5» полной массой до 3,5 т позволит двигаться по дорогам общего пользования и заезжать на территорию, где для тяжелых грузовых автомобилей движение запрещено. Поскольку для управления новым «Компас 5» достаточно водительского удостоверения категории B, модель будет востребована не только среди компаний, но и частных предпринимателей.

Напомним, первые грузовые автомобили «Компас» сошли с производственного конвейера «Тракс Восток Рус» в июле 2022 года. На данный момент в Набережных Челнах на заводе «Тракс Восток Рус» налажено производство новых «Компас 9» полной массой 9500 кг, «Компас 12» полной массой 11990 кг с возможностью установки различных вариантов надстроек. В зависимости от того, какие транспортные задачи стоят перед клиентом, на шасси «Компас» могут быть установлены рефрижераторный, изотермический или промтоварный фургоны, бортовая платформа, КМУ, эвакуатор, мусоровоз, топливозаправщик, самосвальный кузов, мультилифт и пр.

Модели «Компас 9» и «Компас 12» укомплектованы рядными 4-цилиндровыми дизельными двигателями Cummins ISF объемом 3,8 л мощностью 152 л.с. с крутящим моментом 491 Нм (для «Компас 9») и мощностью 166 л.с. и с крутящим моментом 592 Нм (для «Компас 12») экологического класса «Евро-5» с топливной системой Common Rail и использованием системы каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR), с применением жидкости AdBlue («мочевины»). Благодаря сочетанию вышеупомянутых двигателей и 6-ступенчатых механических коробок передач Fast Gear автомобили «Компас» демонстрируют хорошую топливную экономичность, а отсутствие сложных электронных систем повышает ремонтопригодность и снижает затраты на техническое обслуживание (межсервисный интервал составляет 20 тыс. км). Рама, выполненная из высокопрочной стали, и несколько вариантов колесной базы позволяют осуществлять установку всех необходимых надстроек для выполнения самых разных транспортных задач. Возможность выбора вариантов кабины со спальным местом или без обеспечит водителю необходимый комфорт в течение всего трудового дня. Использование прочных мостов в сочетании с полуэллиптическими рессорами и низкой собственной снаряженной массой гарантирует высокую грузоподъемность, а специфические геометрические характеристики – высокую маневренность.

Согласно стратегии развития продуктового портфолио в планах компании «Тракс Восток Рус» расширение палитры силовых установок и коробок передач для моделей «Компас 5/6», «Компас 9», «Компас 12», а также усовершенствование опций, связанных с дополнительным комфортом, безопасностью и улучшенной эргономикой.

Фото: «Тракс Восток Рус»