В России появится новый автомобильный бренд Jaecoo

В рамках предстоящего международного автосалона в Шанхае состоится глобальная премьера нового бренда Jaecoo, который станет старшим ответвлением марки OMODA. До конца 2023 года автомобили Jaecoo планируется представить в России в 120 шоу-румах: в 100 дилерских центрах, объединяющих бренды OMODA и Jaecoo, и 20 самостоятельных шоу-румах Jaecoo, сообщает пресс-служба автопроизводителя. На российском рынке линейка Jaecoo в 2023 году будет состоять из двух моделей, подробности о которых будут объявлены позже на Шанхайском автосалоне.

Как рассказали порталу «Китайские автомобили» в пресс-службе Chery, на Шанхайском автосалоне компания представит флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 и гибридный Tiggo 7 PRO Max. Обе модели уже рассматриваются для вывода на российский рынок в 2024 году. По неофициальным данным, экспортная версия Tiggo 9 может быть представлена в семействе Jaecoo.

Марка OMODA, следуя стратегии по глобальной экспансии на международные рынки, до конца 2023 года намерена расширить свое присутствие в 25 различных странах и открыть 5 научно-исследовательских центров по всему миру.

Напомним, первым экспортным рынком для OMODA стала Россия, где в настоящий момент марка представлена кроссовером OMODA C5. Автомобиль доступен для заказа, как с передним, так и полным приводом, а также с двумя типами силовых агрегатов. В частности, турбированным 147-сильным мотором объемом 1,5 литра, сопряженным с бесступенчатой коробкой передач, а также 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л.с. в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением. Вскоре модельную линейку OMODA в нашей стране пополнит седан S5, а до конца 2023 года – модель на электрической тяге.

Фото: OMODA