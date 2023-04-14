Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России

Арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всех активов немецкой компании Volkswagen в России по первому иску Горьковского автозавода на сумму более 15,5 млрд рублей, а также отказал ГАЗу в обеспечении второго иска к Volkswagen – на 28,4 млрд рублей, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Между тем, Горьковский автозавод подал очередной иск к Volkswagen – на сумму более 24,1 млрд рублей, требуя взыскать убытки из-за прекращения ответчиком поставок двигателей по договору от 15 июня 2017 года, следует из опубликованного определения суда.

В марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Volkswagen и Skoda в нашу страну были остановлены, а в июле 2022 года компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде и ушла с производственной площадки на ГАЗе. В последнее время на заводе в Нижнем Новгороде производились лифтбек Skoda Octavia, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также Volkswagen Taos.

Фото: Volkswagen