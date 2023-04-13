«Москвич» начал разработку собственного электромобиля

Автомобильный завод «Москвич» начал разработку электромобиля на собственной универсальной платформе, серийную версию которого планируется представить к 2025 году. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Пронин, уточнив, что платформа будет включать в себя отечественную компонентную базу, например электродвигатель, батареи, редуктор. По его словам, завод будет стремиться к 100-процентной локализации. На данный момент ведется работа над созданием пула производителей автомобильных компонентов.

«Сейчас у нас есть серьезный план, который предусматривает создание электромобильной платформы за два-три года, и мы будем ему четко следовать. На первом этапе мы сконцентрируем свою активность пока только в России. Наше присутствие на других рынках рассмотрим позже», – рассказал Дмитрий Пронин.

В рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023 – 2024 годах, производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Фото: «АВИЛОН»